В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсудили первую пятёрку «Единой России» и принудительную вакцинацию.

Хронометраж:

- О главной «пятерке» Единой России

- Почему Медведев не вошёл в главный список

- Какие позиции изменятся в Госдуме после выборов 2021

- Что говорит Прилепин о проблеме единовластия ЕР

- Нужна ли принудительная вакцинация от ковида

- Почему 63 процента россиян не хотят вакцинироваться

Смотрите онлайн Николай Стариков Первая пятёрка Единой России и принудительная вакцинация (23 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.