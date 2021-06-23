Николай Стариков - Первая пятёрка Единой России и принудительная вакцинация (23 Июня 2021)
Опубликовано: 23 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсудили первую пятёрку «Единой России» и принудительную вакцинацию.
Хронометраж:
- О главной «пятерке» Единой России
- Почему Медведев не вошёл в главный список
- Какие позиции изменятся в Госдуме после выборов 2021
- Что говорит Прилепин о проблеме единовластия ЕР
- Нужна ли принудительная вакцинация от ковида
- Почему 63 процента россиян не хотят вакцинироваться
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