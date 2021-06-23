Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Николай Стариков. Первая пятёрка Единой России и принудительная вакцинация 23.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Николай Стариков
Николай Стариков 23.06.2021. Первая пятёрка Единой России и принудительная вакцинация
23.06.2021 22.06.2021 21.06.2021 20.06.2021 19.06.2021 18.06.2021 17.06.2021 16.06.2021 16.06.2021 15.06.2021
Еще

Николай Стариков - Первая пятёрка Единой России и принудительная вакцинация (23 Июня 2021)

7 просмотров
1
0
Поделиться
Николай Стариков
Николай Стариков
Подписаться

Опубликовано: 23 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсудили первую пятёрку «Единой России» и принудительную вакцинацию.

Хронометраж:

- О главной «пятерке» Единой России
 - Почему Медведев не вошёл в главный список 
 - Какие позиции изменятся в Госдуме после выборов 2021
 - Что говорит Прилепин о проблеме единовластия ЕР
 - Нужна ли принудительная вакцинация от ковида
 - Почему 63 процента россиян не хотят вакцинироваться

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Первая пятёрка Единой России и принудительная вакцинация (23 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Политическая Россия. Привившаяся Соболь вновь стала мишенью для нападок «своих» (Руслан Осташко) 23.06.2021Николай Стариков. Первая пятёрка Единой России и принудительная вакцинация 23.06.2021Железная логика 23.06.2021Между тем. Красные линии для Киева 22.06.2021Открытый эфир. Разоблачение фейков о начале ВОВ 22.06.2021Армен Гаспарян. Замкнутый круг Сансары из Познера, Гозмана, Яшина, Енгалычевой и других таких же 23.06.2021Дождь. Речь Лукашенко в Бресте. Новые антиковидные меры Собянина. Рейтинг Путина. Сапрыкин 23.06.2021Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Алексей Макаркин 23.06.2021Анатолий Шарий. Илита Партии Регионов 23.06.2021Полный контакт 23.06.2021Время в 21:00 22.06.2021Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 22.06.2021Соловьёв LIVE. «Ультиматум» Путина. Статья в Die Zeit. Гаспарян. Сосновский. Спецэфир 22.06.2021Сергей Михеев. Обязательная вакцинация. Люди оскорблены безразличием государства 22.06.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 22.06.2021

Все ток-шоу