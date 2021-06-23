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Мишенью для активных нападок «своих» вновь стала Люба Соболь, прошедшая вакцинацию от коронавируса. Мамкины навальнисты обвинили «борцунью с Режимом» в том, что она «продалась», а также возмутились тем, что Соболь начала агитировать в пользу вакцинации.

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Смотрите онлайн Политическая Россия Привившаяся Соболь вновь стала мишенью для нападок «своих» (Руслан Осташко) (23 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.