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Политическая Россия. Привившаяся Соболь вновь стала мишенью для нападок «своих» (Руслан Осташко) 23.06.2021

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Политическая Россия 23.06.2021. Привившаяся Соболь вновь стала мишенью для нападок «своих» (Руслан Осташко)
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Политическая Россия - Привившаяся Соболь вновь стала мишенью для нападок «своих» (Руслан Осташко) (23 Июня 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 23 Июня 2021

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Закрытый клуб с Русланом Осташко: https://sponsr.ru/ruslanostashko/
Мишенью для активных нападок «своих» вновь стала Люба Соболь, прошедшая вакцинацию от коронавируса. Мамкины навальнисты обвинили «борцунью с Режимом» в том, что она «продалась», а также возмутились тем, что Соболь начала агитировать в пользу вакцинации.

Одежда Руслана: http://thegreatrussia.com/
Руслан Осташко в социальных сетях:
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