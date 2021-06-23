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НАШ. Марафон. Лазарєв, Чаплига. Меркель запросила Зеленського до Берліну. Реакція ОП на слова Путіна щодо Майдану 23.06.2021

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НАШ 23.06.2021. Марафон. Лазарєв, Чаплига. Меркель запросила Зеленського до Берліну. Реакція ОП на слова Путіна щодо Майдану
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НАШ - Марафон. Лазарєв, Чаплига. Меркель запросила Зеленського до Берліну. Реакція ОП на слова Путіна щодо Майдану (23 Июня 2021)

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Опубликовано: 23 Июня 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій. Сьогодні в ефірі:

ЧАСТИНА 1

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ЧАСТИНА 2

– Нестеренко Кирилл, народний депутат України, партія "Слуга народу" – Суслова Ірина, народний депутат України VIII скликання, лідерка Жіночого руху «ЗА МАЙБУТНЄ» – Лазарєв Олександр, політолог – Давидюк Микола, політолог

ЧАСТИНА 3

– Чаплига Михайло, політичний експерт, правозахисник Обговорювані теми: – Демографічна криза в Україні – Зеленський їде до Німеччини, зміна нормандського формату – Реакція ОП на слова Путіна щодо Майдану – РНБО: закон “слуг народу” про суди – Конча-Заспа розірвала договори з вісьмома чиновниками – Новий штам ковіду

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