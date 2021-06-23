Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Конфликт с НАТО в Черном море. Жданов о материалах «экстремистского» дела ФБК. Мифы о вакцинации 23.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 23.06.2021. Конфликт с НАТО в Черном море. Жданов о материалах «экстремистского» дела ФБК. Мифы о вакцинации
23.06.2021 23.06.2021 22.06.2021 22.06.2021 22.06.2021 21.06.2021 21.06.2021 21.06.2021 20.06.2021 20.06.2021
Еще

Телеканал Дождь - Конфликт с НАТО в Черном море. Жданов о материалах «экстремистского» дела ФБК. Мифы о вакцинации (23 Июня 2021)

10 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 23 Июня 2021

Черноморский флот вместе с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской границы в районе мыса Фиолент британским эсминцем «Дефендер», сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.


Соратники Алексея Навального в блоге политика опубликовали материалы дела, по которому Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией* и штабы Навального экстремистскими организациями, и само решение суда. Судебный процесс был засекречен из-за гостайны, которая содержалась в материалах дела.
Юристы «Команды 29» считают, что после решения Мосгорсуда о признании ФБК* и штабов Алексея Навального* экстремистскими суды могут запретить все остальные проекты, связанные с политиком.


*По решению Минюста России ФБК и ФЗПГ включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
*Деятельность ФБК, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального запрещена на территории РФ

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Конфликт с НАТО в Черном море. Жданов о материалах «экстремистского» дела ФБК. Мифы о вакцинации (23 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Персонально ваш. Сергей Марков 23.06.2021Место встречи. Хотели как лучше 23.06.2021Армен Гаспарян. Вежливый Лукашенко, Алексиевич унизила Тихановскую, Мишико 2 и эстонский испуг 23.06.2021От трёх до пяти 23.06.2021Дождь. Конфликт с НАТО в Черном море. Жданов о материалах «экстремистского» дела ФБК. Мифы о вакцинации 23.06.2021НАШ. Марафон. Лазарєв, Чаплига. Меркель запросила Зеленського до Берліну. Реакція ОП на слова Путіна щодо Майдану 23.06.202160 минут. По горячим следам 23.06.2021Политическая Россия. Привившаяся Соболь вновь стала мишенью для нападок «своих» (Руслан Осташко) 23.06.2021Николай Стариков. Первая пятёрка Единой России и принудительная вакцинация 23.06.2021Железная логика. Всё это повернется властям боком. Рейтинги пострадают – это факт 23.06.2021Между тем. Красные линии для Киева 22.06.2021Открытый эфир. Разоблачение фейков о начале ВОВ 22.06.2021Армен Гаспарян. Замкнутый круг Сансары из Познера, Гозмана, Яшина, Енгалычевой и других таких же 23.06.2021Дождь. Речь Лукашенко в Бресте. Новые антиковидные меры Собянина. Рейтинг Путина. Сапрыкин 23.06.2021Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Алексей Макаркин 23.06.2021

Все ток-шоу