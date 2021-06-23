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Черноморский флот вместе с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской границы в районе мыса Фиолент британским эсминцем «Дефендер», сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.



Соратники Алексея Навального в блоге политика опубликовали материалы дела, по которому Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией* и штабы Навального экстремистскими организациями, и само решение суда. Судебный процесс был засекречен из-за гостайны, которая содержалась в материалах дела.

Юристы «Команды 29» считают, что после решения Мосгорсуда о признании ФБК* и штабов Алексея Навального* экстремистскими суды могут запретить все остальные проекты, связанные с политиком.



*По решению Минюста России ФБК и ФЗПГ включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

*Деятельность ФБК, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального запрещена на территории РФ

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