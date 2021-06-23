В эфире Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Ведущие Ольга Журавлева и Антон Орехъ.

- Начало эфира

- Военный корабль недалеко от мыса Фиолент

- Как можно разговаривать с НАТО

- О смене власти в Мьянме

- О статье Путина для Zeit

- Путин намерен мириться с Европой

- Путин призывает отменить в Украине режим?

- Что плохого в «Умном голосовании» для властей?

- Экономический и военный потенциал НАТО

- Сколько Россия будет бороться с последствиями 90-х

- Стоит ли вкладывать деньги в футбол

- Мифы про вакцину в России

- О глобальном недоверии россиян

- О хаосе и бардаке в России

- Почему Россия не закрывала авиасообщение с Индией

- О проблеме политической системы в России

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