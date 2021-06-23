Персонально ваш - Сергей Марков (23 Июня 2021)
Опубликовано: 23 Июня 2021
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В эфире Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Ведущие Ольга Журавлева и Антон Орехъ.
- Начало эфира
- Военный корабль недалеко от мыса Фиолент
- Как можно разговаривать с НАТО
- О смене власти в Мьянме
- О статье Путина для Zeit
- Путин намерен мириться с Европой
- Путин призывает отменить в Украине режим?
- Что плохого в «Умном голосовании» для властей?
- Экономический и военный потенциал НАТО
- Сколько Россия будет бороться с последствиями 90-х
- Стоит ли вкладывать деньги в футбол
- Мифы про вакцину в России
- О глобальном недоверии россиян
- О хаосе и бардаке в России
- Почему Россия не закрывала авиасообщение с Индией
- О проблеме политической системы в России
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