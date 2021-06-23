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60 минут. Вечерний выпуск. Грубая провокация британских военных 23.06.2021

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60 минут 23.06.2021. Вечерний выпуск. Грубая провокация британских военных
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60 минут - Вечерний выпуск. Грубая провокация британских военных (23 Июня 2021)

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Опубликовано: 23 Июня 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Британский эсминец "Дефендер" пересек госграницу РФ и на 3 километра вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. Эсминец покинул российские границы сразу после предупредительной стрельбы с российского пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания с СУ-24М по курсу движения. На борту британского военного судна находился корреспондент телекомпании BBC.

 

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