Британский эсминец "Дефендер" пересек госграницу РФ и на 3 километра вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. Эсминец покинул российские границы сразу после предупредительной стрельбы с российского пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания с СУ-24М по курсу движения. На борту британского военного судна находился корреспондент телекомпании BBC.

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Грубая провокация британских военных (23 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.