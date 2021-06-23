Война без мира. Трагическая годовщина. Наши с Борисом Якеменко

Актер Бероев пришел на вручение премии с желтой шестиконечной звездой, наподобие тех, что должны были носить евреи в фашистской Германии. Так он решил выразить свое отношение к введению ограничений для не привившихся от коронавируса. Почему он считает, что вправе приравнять себя к узникам концлагерей?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Дремучий бездарь»: Актер Бероев надел желтую звезду и приравнял обязательную вакцинацию к нацизму (23 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.