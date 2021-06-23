В этом выпуске:

- Москва и Питер обновили антирекорды по числу умерших от коронавируса;

- Российские нефтяники отговорили правительство замораживать цены на бензин;

- Люди перестают справляться с ипотекой;

- Автомобили в России за полгода прибавили в цене от 7 до 20 процентов;

- Акцизы хотят распространить и на безалкогольные напитки;

- Россия вошла в топ-5 экономик мира по скорости обнищания населения;

- Правительство Германии открыто готовится к потенциальному вооружённому конфликту с Россией;

- Стоимость морских перевозок выросла почти в пять раз;

- Убийц саудовского журналиста Хашогги готовило американское охранное агентство;

- Талибы в Афганистане захватили целый район на границе с Таджикистаном.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Крымская стрельба. Возвращение талибов. Вакцина в задницу. Галопом по Европам (23 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.