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Константин Сёмин. Крымская стрельба. Возвращение талибов. Вакцина в задницу. Галопом по Европам 23.06.2021

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Константин Сёмин 23.06.2021. Крымская стрельба. Возвращение талибов. Вакцина в задницу. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Крымская стрельба. Возвращение талибов. Вакцина в задницу. Галопом по Европам (23 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 23 Июня 2021

В этом выпуске:
- Москва и Питер обновили антирекорды по числу умерших от коронавируса;
- Российские нефтяники отговорили правительство замораживать цены на бензин;
- Люди перестают справляться с ипотекой;
- Автомобили в России за полгода прибавили в цене от 7 до 20 процентов;
- Акцизы хотят распространить и на безалкогольные напитки;
- Россия вошла в топ-5 экономик мира по скорости обнищания населения;
- Правительство Германии открыто готовится к потенциальному вооружённому конфликту с Россией;
- Стоимость морских перевозок выросла почти в пять раз;
- Убийц саудовского журналиста Хашогги готовило американское охранное агентство;
- Талибы в Афганистане захватили целый район на границе с Таджикистаном.

 

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