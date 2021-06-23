В России не планируется вводить локдаун на федеральном уровне. Однако подобные решения уже принимаются в отдельных регионах страны. Бурятия - сегодня объявлен тотальный локдаун. В Москве фактически вводится частичный локдаун. С 28 июня нельзя будет посетить заведения общепита без специального QR-кода. Фактически мы наблюдаем ползучий локдаун. Да, он не общероссийский, однако всё больше регионов вводят ограничения. Что дальше?

Смотрите онлайн Царьград. Главное Обязательная вакцинация, новые ограничения, QR-коды – ползучий локдаун в регионах России (23 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.