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Царьград. Главное. Обязательная вакцинация, новые ограничения, QR-коды – ползучий локдаун в регионах России 23.06.2021

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Царьград. Главное 23.06.2021. Обязательная вакцинация, новые ограничения, QR-коды – ползучий локдаун в регионах России
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Царьград. Главное - Обязательная вакцинация, новые ограничения, QR-коды – ползучий локдаун в регионах России (23 Июня 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 23 Июня 2021

Ведущие: Юрий Пронько

В России не планируется вводить локдаун на федеральном уровне. Однако подобные решения уже принимаются в отдельных регионах страны. Бурятия - сегодня объявлен тотальный локдаун. В Москве фактически вводится частичный локдаун. С 28 июня нельзя будет посетить заведения общепита без специального QR-кода. Фактически мы наблюдаем ползучий локдаун. Да, он не общероссийский, однако всё больше регионов вводят ограничения. Что дальше?

 

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