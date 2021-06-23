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Дождь. Британский эсминец в Черном море. РКН против «Умного голосования». Задержаны участницы Pussy Riot 23.06.2021

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Телеканал Дождь 23.06.2021. Британский эсминец в Черном море. РКН против «Умного голосования». Задержаны участницы Pussy Riot
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Телеканал Дождь - Британский эсминец в Черном море. РКН против «Умного голосования». Задержаны участницы Pussy Riot (23 Июня 2021)

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Опубликовано: 23 Июня 2021

Министерство обороны России опубликовало видеозаписи, которые велись из кабины самолета и с беспилотника в момент их пролета над британским эсминцем, следовавшим через территориальные воды Крыма. Об этом сообщает «РИА Новости». 23 июня в Минобороны сообщили, что британский эсминец Defender зашел в территориальные воды России в районе мыса Фиолент на три километра и не реагировал на предупреждения. Тогда российские военные силы открыли предупредительную стрельбу, а истребитель сбросил несколько бомб по курсу следования корабля, после чего он покинул эту зону. В связи с этим инцидентом британский военный атташе был вызван в Минобороны РФ. 

 

Роскомнадзор обратился в Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта проекта «Умное голосование» Алексея Навального. 

 

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot, режиссера Анну Кузьминых по делу о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). Пресненский районный суд Москвы также арестовал на 15 суток муниципальную депутатку и участницу Pussy Riot Люсю Штейн по статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). 

 

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