Министерство обороны России опубликовало видеозаписи, которые велись из кабины самолета и с беспилотника в момент их пролета над британским эсминцем, следовавшим через территориальные воды Крыма. Об этом сообщает «РИА Новости». 23 июня в Минобороны сообщили, что британский эсминец Defender зашел в территориальные воды России в районе мыса Фиолент на три километра и не реагировал на предупреждения. Тогда российские военные силы открыли предупредительную стрельбу, а истребитель сбросил несколько бомб по курсу следования корабля, после чего он покинул эту зону. В связи с этим инцидентом британский военный атташе был вызван в Минобороны РФ.

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