Очередное ежегодное обострение, приуроченное к дате 22 июня, произошло на днях у тех, кто любит поливать грязью Сталина. Например, главред RT Маргарита Симоньян вырвала из контекста резолюцию главы СССР, имеющую отношению к очередному донесению разведки о дате нападения Германии. «Забыв» упомянуть, что ранее на стол Сталина уже попадали десятки аналогичных донесений с различными датами нападения, ни одна из которых не подтвердилась. Возникает вопрос: почему «знатоки истории» игнорируют контекст событий?

Смотрите онлайн Политическая Россия Почему «знатоки истории», ругающие Сталина, игнорируют исторический контекст (23 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.