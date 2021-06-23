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Политическая Россия. Почему «знатоки истории», ругающие Сталина, игнорируют исторический контекст 23.06.2021

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Политическая Россия 23.06.2021. Почему «знатоки истории», ругающие Сталина, игнорируют исторический контекст
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Политическая Россия - Почему «знатоки истории», ругающие Сталина, игнорируют исторический контекст (23 Июня 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 23 Июня 2021

Очередное ежегодное обострение, приуроченное к дате 22 июня, произошло на днях у тех, кто любит поливать грязью Сталина. Например, главред RT Маргарита Симоньян вырвала из контекста резолюцию главы СССР, имеющую отношению к очередному донесению разведки о дате нападения Германии. «Забыв» упомянуть, что ранее на стол Сталина уже попадали десятки аналогичных донесений с различными датами нападения, ни одна из которых не подтвердилась. Возникает вопрос: почему «знатоки истории» игнорируют контекст событий?

 

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