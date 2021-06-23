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Соловьёв LIVE. СУ-24 остановил британский эсминец. Европа зовет Путина. Поле Куликова 23.06.2021

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Соловьёв LIVE 23.06.2021. СУ-24 остановил британский эсминец. Европа зовет Путина. Поле Куликова
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Соловьёв LIVE - СУ-24 остановил британский эсминец. Европа зовет Путина. Поле Куликова (23 Июня 2021)

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Опубликовано: 23 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Поле Куликова» в эфире! В студии Дмитрий Куликов.

- Британская провокация у берегов Крыма 
- Европа зовёт Путина на саммит?

Об этом поговорим с нашими экспертами.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СУ-24 остановил британский эсминец. Европа зовет Путина. Поле Куликова (23 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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