Смотрите в этом выпуске: подробности инцидента с британским эсминцем у мыса Фиолент в Крыму; не стало знаменитого диктора Советского Союза Виктора Балашова; о ситуации с коронавирусом говорил президент на совещании с правительством; новые ограничения вводятся в Подмосковье; и китайский опыт, как удалось взять инфекцию под контроль; доклад президенту о том, как восстанавливают Крым после разрушительного наводнения; аномальный зной стоит по всей Центральной России.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (23 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.