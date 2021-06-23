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Время в 21:00 23.06.2021

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Время в 21:00 23.06.2021
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Время в 21:00 (23 Июня 2021)

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Опубликовано: 23 Июня 2021

Смотрите в этом выпуске: подробности инцидента с британским эсминцем у мыса Фиолент в Крыму; не стало знаменитого диктора Советского Союза Виктора Балашова; о ситуации с коронавирусом говорил президент на совещании с правительством; новые ограничения вводятся в Подмосковье; и китайский опыт, как удалось взять инфекцию под контроль; доклад президенту о том, как восстанавливают Крым после разрушительного наводнения; аномальный зной стоит по всей Центральной России.

 

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