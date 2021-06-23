Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Открытый эфир. Мутации COVID и аналог НАТО в Азии 23.06.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Открытый эфир
Открытый эфир 23.06.2021. Мутации COVID и аналог НАТО в Азии
23.06.2021 22.06.2021 21.06.2021 18.06.2021 17.06.2021 16.06.2021 15.06.2021 11.06.2021 10.06.2021 09.06.2021
Еще

Открытый эфир - Мутации COVID и аналог НАТО в Азии (23 Июня 2021)

99 просмотров
2
0
Поделиться
Открытый эфир
Открытый эфир
Подписаться

Опубликовано: 24 Июня 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

— как мутирует индийский штамм коронавируса? Какие новые опасные симптомы гибрида обнаружили врачи? Почему в Москве наблюдается взрывной рост заболевания?
— вслед за «Дельтой» из Индии может прийти более опасный штамм коронавируса «Дельта+».
— зачем спецчасти ВСУ провели ряд нападений на ополченцев Донбасса?
— зачем США хотят вмешаться в Минские переговоры? Когда они разморозят резервные 100 миллионов долларов на войну с Россией, и что потребуют от Зеленского взамен?
— как работает секретная программа НАТО для военных «Deep»? Почему все высшие чины ВСУ получают образование именно там, и чему учат на спецкурсах альянса?
— министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал очень тревожное заявление. Как Запад уже заползает в «подбрюшье России», и зачем собирается создавать в Азии аналог НАТО?

 

Смотрите онлайн Открытый эфир Мутации COVID и аналог НАТО в Азии (23 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Железная логика 24.06.2021Политическая Россия. Суворов в Карачаево-Черкессии: кто посягает на целостность России (Платон Беседин) 24.06.2021Николай Стариков. Принудительная вакцинация, Новая Евразия, выборы начались 24.06.2021Армен Гаспарян. Случайность для Британии, удивительная Рокотянская, типичная Эйдельман и ждущий победу Платошкин 24.06.2021Дождь. Антиковидные меры и рейтинг Путина. Затопления в Крыму. Культ Сталина. Дмитрий Быков 24.06.2021Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Дмитрий Колезев 24.06.2021Между тем. «Спутник V» против индийского штамма 23.06.2021Открытый эфир. Мутации COVID и аналог НАТО в Азии 23.06.2021Полный контакт 24.06.2021Время в 21:00 23.06.2021Соловьёв LIVE. Британская провокация у берегов Крыма: военные России предотвратили первую морскую войну с НАТО 23.06.2021Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 23.06.2021НАШ. "Смотрящие". Юрий Молчанов 23.06.2021Еженедельный брифинг Марии Захаровой 23.06.2021НАШ. "Смотрящие". Елена Лукаш 23.06.2021

Все ток-шоу