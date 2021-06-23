— как мутирует индийский штамм коронавируса? Какие новые опасные симптомы гибрида обнаружили врачи? Почему в Москве наблюдается взрывной рост заболевания?

— вслед за «Дельтой» из Индии может прийти более опасный штамм коронавируса «Дельта+».

— зачем спецчасти ВСУ провели ряд нападений на ополченцев Донбасса?

— зачем США хотят вмешаться в Минские переговоры? Когда они разморозят резервные 100 миллионов долларов на войну с Россией, и что потребуют от Зеленского взамен?

— как работает секретная программа НАТО для военных «Deep»? Почему все высшие чины ВСУ получают образование именно там, и чему учат на спецкурсах альянса?

— министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал очень тревожное заявление. Как Запад уже заползает в «подбрюшье России», и зачем собирается создавать в Азии аналог НАТО?

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