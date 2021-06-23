Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Между тем. «Спутник V» против индийского штамма 23.06.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Между тем
Между тем с Наталией Метлиной 23.06.2021. «Спутник V» против индийского штамма
23.06.2021 22.06.2021 21.06.2021 17.06.2021 16.06.2021 15.06.2021 10.06.2021 09.06.2021 08.06.2021 07.06.2021
Еще

Между тем с Наталией Метлиной - «Спутник V» против индийского штамма (23 Июня 2021)

60 просмотров
1
0
Поделиться
Между тем
Между тем
Подписаться

Опубликовано: 24 Июня 2021

Ведущие: Наталья Метлина

Чем вызван рост числа заболевших в России? В чем отличия новых индийских штаммов и насколько они опаснее? Существуют ли методы борьбы с пандемией, кроме вакцинации? Насколько тяжелы последствия коронавируса и какой должна быть реабилитация? Как действует против новых штаммов «Спутник V»? Как часто надо ревакцинироваться? Что надо знать любителям путешествий во время пандемии? И каких еще неприятных сюрпризов ждать от Covid-19?

На все эти и другие вопросы ведущей программы «Между тем» Наталии Метлиной ответит главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор  Анатолий Альтштейн. 

 

Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной «Спутник V» против индийского штамма (23 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Железная логика 24.06.2021Политическая Россия. Суворов в Карачаево-Черкессии: кто посягает на целостность России (Платон Беседин) 24.06.2021Николай Стариков. Принудительная вакцинация, Новая Евразия, выборы начались 24.06.2021Армен Гаспарян. Случайность для Британии, удивительная Рокотянская, типичная Эйдельман и ждущий победу Платошкин 24.06.2021Дождь. Антиковидные меры и рейтинг Путина. Затопления в Крыму. Культ Сталина. Дмитрий Быков 24.06.2021Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Дмитрий Колезев 24.06.2021Между тем. «Спутник V» против индийского штамма 23.06.2021Открытый эфир. Мутации COVID и аналог НАТО в Азии 23.06.2021Полный контакт 24.06.2021Время в 21:00 23.06.2021Соловьёв LIVE. Британская провокация у берегов Крыма: военные России предотвратили первую морскую войну с НАТО 23.06.2021Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 23.06.2021НАШ. "Смотрящие". Юрий Молчанов 23.06.2021Еженедельный брифинг Марии Захаровой 23.06.2021НАШ. "Смотрящие". Елена Лукаш 23.06.2021

Все ток-шоу