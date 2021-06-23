Между тем. Путин и Байден: лицом к лицу 16.06.2021

Чем вызван рост числа заболевших в России? В чем отличия новых индийских штаммов и насколько они опаснее? Существуют ли методы борьбы с пандемией, кроме вакцинации? Насколько тяжелы последствия коронавируса и какой должна быть реабилитация? Как действует против новых штаммов «Спутник V»? Как часто надо ревакцинироваться? Что надо знать любителям путешествий во время пандемии? И каких еще неприятных сюрпризов ждать от Covid-19?

На все эти и другие вопросы ведущей программы «Между тем» Наталии Метлиной ответит главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Смотрите онлайн Между тем с Наталией Метлиной «Спутник V» против индийского штамма (23 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.