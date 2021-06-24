Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Дмитрий Колезев (24 Июня 2021)
Опубликовано: 24 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр:
Петр Верзилов, издатель «Медиазоны»
Сергей Константинович Миронов, Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса
Живой гвоздь - Дмитрий Колезев, издатель ItsMyCity.ru
Валерия Ветошкина, адвокат Команды 29, представитель ФБК ( организации, которую российские власти считают иностранным агентом)
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