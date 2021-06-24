Новые ограничения для непривитых. Бабарико в Беларуси грозит 15 лет колонии. Статья Путина о ВОВ

Конфликт с НАТО в Черном море. Жданов о материалах «экстремистского» дела ФБК. Мифы о вакцинации

Новости приходят и ночью, и ранним утром, пока вы еще спите. Чтобы вы ничего не пропустили, Дождь теперь пойдет и утром. В курс дела вас введут наши журналисты и приглашенные ведущие, которых, казалось бы, сложно представить себе в роли телевизионщиков.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Антиковидные меры и рейтинг Путина. Затопления в Крыму. Культ Сталина. Дмитрий Быков (24 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.