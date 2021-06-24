Хронометраж:

- О съезде ЕР и главной «пятерке»

- Про общественное объединение «Новая Евразия»

- Можно ли вернуть Красное Советское знамя

- Что советует прочитать Николай Стариков

- Почему русские уехали из Грозного

- О неизменной политике руководителей США

- Кому и зачем нужна принудительная вакцинация

- Могут ли Сибирские регионы сравняться с уровнем жизни столицы

- Как СБД поможет населению

- Почему политическая монополия губительна для России

- Как ЕР использует авторитет Путина

- Как будут развиваться отношения между Россией и Белоруссией

- Почему выдача денег гражданам не приведёт к инфляции

- Как поступил бы Сталин в Карибском кризисе

- Почему постоянное партнёрство с Германией важно для России

- Почему вакцинация должна быть добровольной

- Как в рядах партии СРЗП приходят к компромиссам

- Имеются ли сегодня предпосылки к войне

- Возможны ли очередные провокации на Украине

- Есть ли на самом деле «Мировое правительство»

- Почему война в Корее закончилась сразу после смерти Сталина

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