Николай Стариков - Принудительная вакцинация, Новая Евразия, выборы начались (24 Июня 2021)
Опубликовано: 24 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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Хронометраж:
- О съезде ЕР и главной «пятерке»
- Про общественное объединение «Новая Евразия»
- Можно ли вернуть Красное Советское знамя
- Что советует прочитать Николай Стариков
- Почему русские уехали из Грозного
- О неизменной политике руководителей США
- Кому и зачем нужна принудительная вакцинация
- Могут ли Сибирские регионы сравняться с уровнем жизни столицы
- Как СБД поможет населению
- Почему политическая монополия губительна для России
- Как ЕР использует авторитет Путина
- Как будут развиваться отношения между Россией и Белоруссией
- Почему выдача денег гражданам не приведёт к инфляции
- Как поступил бы Сталин в Карибском кризисе
- Почему постоянное партнёрство с Германией важно для России
- Почему вакцинация должна быть добровольной
- Как в рядах партии СРЗП приходят к компромиссам
- Имеются ли сегодня предпосылки к войне
- Возможны ли очередные провокации на Украине
- Есть ли на самом деле «Мировое правительство»
- Почему война в Корее закончилась сразу после смерти Сталина
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