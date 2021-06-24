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Николай Стариков. Принудительная вакцинация, Новая Евразия, выборы начались 24.06.2021

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Николай Стариков 24.06.2021. Принудительная вакцинация, Новая Евразия, выборы начались
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Николай Стариков - Принудительная вакцинация, Новая Евразия, выборы начались (24 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 24 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

Хронометраж:

 

 - О съезде ЕР и главной «пятерке»
 - Про общественное объединение «Новая Евразия»
 - Можно ли вернуть Красное Советское знамя 
 - Что советует прочитать Николай Стариков 
 - Почему русские уехали из Грозного
 - О неизменной политике руководителей США 
 - Кому и зачем нужна принудительная вакцинация
 - Могут ли Сибирские регионы сравняться с уровнем жизни столицы 
 - Как СБД поможет населению 
 - Почему политическая монополия губительна для России
 - Как ЕР использует авторитет Путина 
 - Как будут развиваться отношения между Россией и Белоруссией 
 - Почему выдача денег гражданам не приведёт к инфляции 
 - Как поступил бы Сталин в Карибском кризисе 
 - Почему постоянное партнёрство с Германией важно для России 
 - Почему вакцинация должна быть добровольной
 - Как в рядах партии СРЗП приходят к компромиссам 
 - Имеются ли сегодня предпосылки к войне
 - Возможны ли очередные провокации на Украине 
 - Есть ли на самом деле «Мировое правительство»
 - Почему война в Корее закончилась сразу после смерти Сталина
 - Подписывайтесь на каналы Николая Старикова

 

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