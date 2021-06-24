Пока одни вакцинируются, другие делают липовые справки и верят в плоскую Землю (Геворг Мирзаян)

Адлер Туркменов, замминистра по нацполитике в КЧР и депутат "Справедливой России", призвал снять плакат с Суворовым в городе Черкесске. Полководец, по словам Туркменова, "почти уничтожил ногайский народ". Плакат сняли. Платон Беседин, разумеется, обратил внимание на действия и слова этого "политика" и на то, к чему приводят антироссийские инициативы.

Смотрите онлайн Политическая Россия Суворов в Карачаево-Черкессии: кто посягает на целостность России (Платон Беседин) (24 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.