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Политическая Россия. Суворов в Карачаево-Черкессии: кто посягает на целостность России (Платон Беседин) 24.06.2021

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Политическая Россия 24.06.2021. Суворов в Карачаево-Черкессии: кто посягает на целостность России (Платон Беседин)
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Политическая Россия - Суворов в Карачаево-Черкессии: кто посягает на целостность России (Платон Беседин) (24 Июня 2021)

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Опубликовано: 24 Июня 2021

Адлер Туркменов, замминистра по нацполитике в КЧР и депутат "Справедливой России",  призвал снять плакат с Суворовым в городе Черкесске. Полководец, по словам Туркменова, "почти уничтожил ногайский народ". Плакат сняли. Платон Беседин, разумеется, обратил внимание на действия и слова этого "политика" и на то, к чему приводят антироссийские инициативы. 

 

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