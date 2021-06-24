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Соловьёв LIVE. Тайна смерти Джона Макафи. Ассанж – следующий? И причем тут дело Эпштейна 24.06.2021

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Соловьёв LIVE 24.06.2021. Тайна смерти Джона Макафи. Ассанж – следующий? И причем тут дело Эпштейна
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Соловьёв LIVE - Тайна смерти Джона Макафи. Ассанж – следующий? И причем тут дело Эпштейна (24 Июня 2021)

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Опубликовано: 24 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

СМЕРТЬ МАКАФИ — ЕЩЕ ОДНА ТЕМНАЯ ТАЙНА ЗАПАДА?
КТО СЛЕДУЮЩИЙ? АССАНЖ?

 

В тюрьме в Каталонии найден мертвым основатель компании McAffee Джон Макафи. Широкой публике он известен по одноименной антивирусной программе для компьютеров и смартфонов. Однако занимался он более широкими вопросами кибербезопасности. McAfee Associates была выкуплена корпорацией Intel, а Джон занялся другими предприятиями, в том числе широко известными Tribal Voice, Zone Labs, Check Point Software.

 

В США его обвиняют в уходе от уплаты налогов. Он был арестован в Европе по запросу американской прокуратуры. Дело об экстрадиции Макафи проиграл и буквально на следующий день был найден мертвым. Предварительная версия — самоубийство (Джон, якобы, повесился). Однако еще в 2020 году Макафи написал своим фоловерам в твиттере, что, если его найдут повешенным "а-ля Эпштейн", то они это не его рук дело.

 

Напомню, Джеффри Эпштейна, ключевого свидетеля о педофильской сети, в принадлежности к которой подозревали многих высокопоставленных американских политиков и даже членов британской королевской семьи, был найден повешенным в своей камере, несмотря на то, что главной задачей стражей в месте его временного содержания было сохранить ему жизнь в течение одной недели до суда.

 

Адвокаты Макафи уже запросили записи камер видеонаблюдения из тюрьмы, где содержался их подзащитный.

 

И вот теперь вопрос. Что это было? И почему Макафи указывал именно на дело Эпштейна? То ли сам Джон был замешан в чем-то "таком", то ли его показания на открытом суде в США кому-то мешали, то ли действительно не захотел мотать пожизненное в федеральной тюрьме США. Очень загадочно. И очень нехорошо пахнет.

 

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