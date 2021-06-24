Конфликт с НАТО в Черном море. Жданов о материалах «экстремистского» дела ФБК. Мифы о вакцинации

Евросоюз одобрил новые санкции против Беларуси — ограничения ввели в отношении калийной и нефтяной отраслей экономики страны, а также банковского сектора. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Поводом для новых санкций стала экстренная посадка в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. На борту находился бывший главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

В Краснодарском крае с 1 августа отдыхающих будут пускать в отели, гостиницы и санатории только после предъявления сертификата о вакцинации, за исключением тех граждан, которые имеют медицинские противопоказания. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Екатеринбурге — дефицит вакцины от коронавируса. В пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах, ставят только второй компонент. Информацию о дефиците вакцины подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «В Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины, в Екатеринбурге ее нет совсем — все оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку», — написал он в своем Instagram.

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