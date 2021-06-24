Что сделали с британским эсминцем за вторжение в границы России? Какие планы строит НАТО на Черное море? Какой реакции от России ждут на грубые провокации? Россию обвинили в кибератаке на корабли НАТО, якобы еще в пятницу хакеры изменили данные в международных картах навигации, из которых следовало, что НАТОвские корабли идут на Севастополь, хотя на самом деле они находились на приколе в Одессе.

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