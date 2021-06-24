Обсуждаемые темы:

- Надо ли Украине в ЕС?

- Меркель и Макрон зовут Путина на саммит ЕС

- Зеленский едет в Германию

- Тусовка в Черном море

- Законопроект о санкциях СНБО

- Новый штамп ковида "Дельта" уже в Украине. Чем опасен?

Смотрите онлайн НАШ Марафон. "Тусовка" в Черном море. Приглашение Путина в ЕС (24 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.