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НАШ. Марафон. "Тусовка" в Черном море. Приглашение Путина в ЕС 24.06.2021

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НАШ 24.06.2021. Марафон. "Тусовка" в Черном море. Приглашение Путина в ЕС
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НАШ - Марафон. "Тусовка" в Черном море. Приглашение Путина в ЕС (24 Июня 2021)

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Опубликовано: 24 Июня 2021

Обсуждаемые темы:
- Надо ли Украине в ЕС?
- Меркель и Макрон зовут Путина на саммит ЕС
- Зеленский едет в Германию
- Тусовка в Черном море
- Законопроект о санкциях СНБО
- Новый штамп ковида "Дельта" уже в Украине. Чем опасен?

 

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