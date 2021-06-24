Шафран - Вакцинация: кто нагнетает истерику и почему важно сохранять спокойствие (24 Июня 2021)
Опубликовано: 24 Июня 2021
Ведущие: Анна Шафран
Шафран. Саммит в Женеве - новая PEREGRUZKA? Достигнут ли Путин и Байден разрядки в отношениях наших держав 15.06.2021
Еще
Вакцинация формально остаётся добровольной, но в реальности людей поставили перед выбором: привиться или остаться без работы. Градус ожесточённости нарастает - со всех сторон сыплются обвинения и оскорбления. Сохранять спокойствие стало очень сложно. Как не потерять человеческий облик в условиях массового ожесточения? - разбираются Анна Шафран и доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.
Смотрите онлайн Шафран Вакцинация: кто нагнетает истерику и почему важно сохранять спокойствие (24 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.