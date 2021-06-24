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Вакцинация формально остаётся добровольной, но в реальности людей поставили перед выбором: привиться или остаться без работы. Градус ожесточённости нарастает - со всех сторон сыплются обвинения и оскорбления. Сохранять спокойствие стало очень сложно. Как не потерять человеческий облик в условиях массового ожесточения? - разбираются Анна Шафран и доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.

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