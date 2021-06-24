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Время покажет 24.06.2021

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Время покажет 24.06.2021
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Время покажет (24 Июня 2021)

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Опубликовано: 24 Июня 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Смертельно опасный и заразный, новый штамм коронавируса стремительно расходится по России, самая тяжелая ситуация в столице, как это остановить? Совсем обнаглели, британский эсминец нарушил границу РФ, кто ответит за провокацию? Футбол продолжается, стали известны пары следующего этапа Евро, Англия сразится с Германией, а Швеция с Украиной.

 

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