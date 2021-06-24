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Уроки русского. 22 июня: мы вам не должны ничего. Вы нам должны навсегда 24.06.2021

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Уроки русского с Захаром Прилепиным 24.06.2021. 22 июня: мы вам не должны ничего. Вы нам должны навсегда
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Уроки русского с Захаром Прилепиным - 22 июня: мы вам не должны ничего. Вы нам должны навсегда (24 Июня 2021)

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Опубликовано: 24 Июня 2021

Ведущие: Захар Прилепин

Начало Великой Отечественной войны попало не просто на воскресенье, это был церковный праздник всех Святых. Никто даже не догадывался, какие испытания придется пройти народам советской России. Никто и предположить не мог, что спустя несколько десятков лет после Великой Победы эта священная дата обрастет таким количеством подлых мифов, которые повторяются из года в год. Кто генерирует чудовищные мифы и как их остановить?

 

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