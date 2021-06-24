Начало Великой Отечественной войны попало не просто на воскресенье, это был церковный праздник всех Святых. Никто даже не догадывался, какие испытания придется пройти народам советской России. Никто и предположить не мог, что спустя несколько десятков лет после Великой Победы эта священная дата обрастет таким количеством подлых мифов, которые повторяются из года в год. Кто генерирует чудовищные мифы и как их остановить?

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