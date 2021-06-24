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НАШ. Важное. Меркель зовет Путина на саммит ЕС. Был ли обстрел эсминца 24.06.2021

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НАШ 24.06.2021. Важное. Меркель зовет Путина на саммит ЕС. Был ли обстрел эсминца
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НАШ - Важное. Меркель зовет Путина на саммит ЕС. Был ли обстрел эсминца (24 Июня 2021)

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Опубликовано: 24 Июня 2021

Обсуждаемые темы:
- Визит Зеленского в Берлин и США. Приглашение Путина в Россию. Реакции Кремля и ЕС
- Был ли обстрел эсминца в Черном море?
- Заседание СНБО. Совет хочет сделать решения Совбеза безоговорочными?
- Штамм "Дельта" в Украине. Ожидаем новую волну?

 

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