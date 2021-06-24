Обсуждаемые темы:

- Визит Зеленского в Берлин и США. Приглашение Путина в Россию. Реакции Кремля и ЕС

- Был ли обстрел эсминца в Черном море?

- Заседание СНБО. Совет хочет сделать решения Совбеза безоговорочными?

- Штамм "Дельта" в Украине. Ожидаем новую волну?

Смотрите онлайн НАШ Важное. Меркель зовет Путина на саммит ЕС. Был ли обстрел эсминца (24 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.