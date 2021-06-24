Царьград. Главное. Обязательная вакцинация на грани увольнения: за и против 21.06.2021

Резонансный скандал разразился в Якутии. Героями новой серии "вас никто не просил рожать" стали чиновники регионального министерства труда. В свою очередь, Г.Зюганов обрушился с жесткой критикой в адрес А.Силуанова и А.Кудрина. Он назвал их "упырями" и "огрызками", которые душат развитие страны. Между тем, правительство России вводит пошлины на экспорт металлов, что уже ударило по мультимиллионерам, которые контролируют отечественную металлургию.

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