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Константин Сёмин. Не привит - уволен. Новый кризис. Мобилизация пенсионеров. Галопом по Европам 24.06.2021

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Константин Сёмин 24.06.2021. Не привит - уволен. Новый кризис. Мобилизация пенсионеров. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Не привит - уволен. Новый кризис. Мобилизация пенсионеров. Галопом по Европам (24 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 24 Июня 2021

В этом выпуске:
- Бурятия – первый регион, где снова ввели локдаун, он продлится до 11 июля;
- В стране вакцинировано менее 17 миллионов граждан;
- Государство пощупает нахлобучивших его олигархов;
- Банк России гарантирует новый кризис в стране;
- Крымский постпред Мурадов предложил включить Британию в список недружественных стран;
- ЕС ввел обещанные ранее санкции против Беларуси;
- ВЭБ.РФ пытается перезапустить обанкроченный завод микроэлектроники Ангстрем-Т;
- На стройку вслед за заключенными хотят отправить неработающих пенсионеров;
- Кредитование населения ускорилось: темпы достигли 20 процентов в пересчёте на год;
- В пяти регионах заработала система распознавания людей и машин;
- Байден разрешил штатам и муниципалитетам тратить ковидные выплаты на усиление полиции;
- В Европе коронакризис больше всего ударил по мужчинам;
- В Ливане к серии общенациональных забастовок присоединились фармацевты;
- Блумберг узнал о возможно крупнейшей афере с криптовалютой.

 

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