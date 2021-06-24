В этом выпуске:

- Бурятия – первый регион, где снова ввели локдаун, он продлится до 11 июля;

- В стране вакцинировано менее 17 миллионов граждан;

- Государство пощупает нахлобучивших его олигархов;

- Банк России гарантирует новый кризис в стране;

- Крымский постпред Мурадов предложил включить Британию в список недружественных стран;

- ЕС ввел обещанные ранее санкции против Беларуси;

- ВЭБ.РФ пытается перезапустить обанкроченный завод микроэлектроники Ангстрем-Т;

- На стройку вслед за заключенными хотят отправить неработающих пенсионеров;

- Кредитование населения ускорилось: темпы достигли 20 процентов в пересчёте на год;

- В пяти регионах заработала система распознавания людей и машин;

- Байден разрешил штатам и муниципалитетам тратить ковидные выплаты на усиление полиции;

- В Европе коронакризис больше всего ударил по мужчинам;

- В Ливане к серии общенациональных забастовок присоединились фармацевты;

- Блумберг узнал о возможно крупнейшей афере с криптовалютой.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Не привит - уволен. Новый кризис. Мобилизация пенсионеров. Галопом по Европам (24 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.