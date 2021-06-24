Константин Сёмин - Не привит - уволен. Новый кризис. Мобилизация пенсионеров. Галопом по Европам (24 Июня 2021)
Опубликовано: 24 Июня 2021
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В этом выпуске:
- Бурятия – первый регион, где снова ввели локдаун, он продлится до 11 июля;
- В стране вакцинировано менее 17 миллионов граждан;
- Государство пощупает нахлобучивших его олигархов;
- Банк России гарантирует новый кризис в стране;
- Крымский постпред Мурадов предложил включить Британию в список недружественных стран;
- ЕС ввел обещанные ранее санкции против Беларуси;
- ВЭБ.РФ пытается перезапустить обанкроченный завод микроэлектроники Ангстрем-Т;
- На стройку вслед за заключенными хотят отправить неработающих пенсионеров;
- Кредитование населения ускорилось: темпы достигли 20 процентов в пересчёте на год;
- В пяти регионах заработала система распознавания людей и машин;
- Байден разрешил штатам и муниципалитетам тратить ковидные выплаты на усиление полиции;
- В Европе коронакризис больше всего ударил по мужчинам;
- В Ливане к серии общенациональных забастовок присоединились фармацевты;
- Блумберг узнал о возможно крупнейшей афере с криптовалютой.
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