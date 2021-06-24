Сергей Михеев. Вот тут-то нас и сожрут! Провокация – ответ на статью Путина

МИД России заявил демарш послу Великобритании в связи с ситуацией с британским эсминцем Defender в Черном море. 23 июня корабль ВМС Великобритании пересек государственную границу России в районе мыса Фиолент. Эсминец покинул российские воды только после предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна и бомбометания по курсу движения с российского Су-24М.

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