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Поводом для массовых насмешек над британским флотом стала провокация у севастопольского мыса Фиолент, устроенная 23 июня эсминцем Defender. Причём насмехаются над «правительницей морей» как наши сограждане, так и сами британцы, о чём свидетельствуют комментарии в островных СМИ. И только евроукры держат строй, хором сообщая, что их светлоликие повелители показали лизкину мать.

Смотрите онлайн Политическая Россия Провокация Британии вызвала шквал насмешек над ее флотом (24 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.