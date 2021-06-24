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Политическая Россия. Провокация Британии вызвала шквал насмешек над ее флотом 24.06.2021

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Политическая Россия 24.06.2021. Провокация Британии вызвала шквал насмешек над ее флотом
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Политическая Россия - Провокация Британии вызвала шквал насмешек над ее флотом (24 Июня 2021)

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Опубликовано: 24 Июня 2021

Поводом для массовых насмешек над британским флотом стала провокация у севастопольского мыса Фиолент, устроенная 23 июня эсминцем Defender. Причём насмехаются над «правительницей морей» как наши сограждане, так и сами британцы, о чём свидетельствуют комментарии в островных СМИ. И только евроукры держат строй, хором сообщая, что их светлоликие повелители показали лизкину мать.

 

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