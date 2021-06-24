Телеканал Дождь - «Самые жесткие» санкции против Лукашенко. Выступление Меркель. Краснодарский край: новые ограничения (24 Июня 2021)
Опубликовано: 24 Июня 2021
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ЕС ввел очередной пакет санкций против режима Лукашенко, запретив экспорт в Европу продукции сразу нескольких отраслей. Чем «самые серьезные санкции» грозят для экономики страны и почему Лукашенко утверждает, что все в порядке?
Ангела Меркель в последний раз в должности канцлера выступила перед Бундестагом. В конце сентября в Германии пройдут парламентские выборы. На них будут избраны члены 20-го созыва Бундестага, которые выдвинут нового канцлера страны. И это будут первые выборы, начиная с 2005-го года, на которых Христианско-демократический союз не будет возглавлять Ангела Меркель. 16 лет она занимала пост канцлера и была первой женщиной на этой должности в Германии.
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