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Соловьёв LIVE. Срочно! ФСБ показала стрельбу по английскому эсминцу. Британцы врали 24.06.2021

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Соловьёв LIVE 24.06.2021. Срочно! ФСБ показала стрельбу по английскому эсминцу. Британцы врали
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Соловьёв LIVE - Срочно! ФСБ показала стрельбу по английскому эсминцу. Британцы врали (24 Июня 2021)

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Опубликовано: 24 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ФСБ опубликовала видеоматериалы по нарушению госграницы РФ британским эсминцем Defender

 

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