Соловьёв LIVE - Запад идет на обострение. Рукотворные вирусы. Баранец. Голованов. Спецэфир (24 Июня 2021)
Опубликовано: 24 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Кто изменил мозг Шукшиной?» Конспирологический БРЕД "специалистов" по вакцинации на фоне эпидемии
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ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:
- Запад идет на обострение
- Рукотворные вирусы
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