«НАТО не объявит войну России»: Кедми - о НАГЛОЙ ПРОВОКАЦИИ в Черном море и угрозах НАТО

Тайна смерти Джона Макафи. Ассанж – следующий? И причем тут дело Эпштейна

«Кто изменил мозг Шукшиной?» Конспирологический БРЕД "специалистов" по вакцинации на фоне эпидемии

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:

- Запад идет на обострение

- Рукотворные вирусы

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Запад идет на обострение. Рукотворные вирусы. Баранец. Голованов. Спецэфир (24 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.