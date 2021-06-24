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Время в 21:00 24.06.2021

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Время в 21:00 24.06.2021
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Время в 21:00 (24 Июня 2021)

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Опубликовано: 25 Июня 2021

Смотрите в этом выпуске: зной в Москве, до конца недели синоптики ждут новых предельных значений; подробности встречи Владимира Путина с главой Ростеха; посла Великобритании вызвали в МИД после инцидента в Крыму с эсминцем; правительство предлагает ввести временные экспортные пошлины для металлургов; на Кубани заселиться в гостиницу можно будет только вакцинированным или с отрицательным ПЦР; КПРФ готовится к выборам в Госдуму; праздник «Алые паруса» в Петербурге пройдет исключительно для выпускников.

 

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