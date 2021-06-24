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Вести в 20:00 24.06.2021

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Вести в 20:00 24.06.2021
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Вести в 20:00 (24 Июня 2021)

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Вести в 20:00
Вести в 20:00
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Опубликовано: 25 Июня 2021

Или привиться, или отказаться от отдыха. Путь к Черному морю идет через вакцину. Британские власти целый день пытались объяснить, зачем их эсминец пытался приблизиться к Крыму. В ожидании депортации в США умер один из самых известных айтишников Джон Макафи – Сноуден узнал почерк. Новые обыски в офисе Медведчука – старые методы борьбы с украинской оппозицией. Продается место командира воздушного судна. Жара в Башкирию не приходит одна – на этот раз вместе с саранчой.

 

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