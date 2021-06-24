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Открытый эфир (24 Июня 2021)

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Опубликовано: 25 Июня 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

— британский ракетный эсминец «Defender» на 3 километра вошел в территориальные воды России неподалеку от Севастополя. Судно покинуло акваторию только после предупредительной стрельбы сторожевого корабля и бомбометания самолета СУ-24М.
— почему после ухода военных США и НАТО из Афганистана в этой стране вновь подняла голову и активизируется очередная группировка боевиков?
— по каким схемам в Болгарии американские фонды щедро вознаграждают тех, кто выступает против Москвы, всего русского и усердно переписывает историю?
— Британия и Украина подписали меморандум о совместном строительстве боевых кораблей и развертывании военно-морских баз.
— почему неонацистская идеология и проект «АнтиРоссия» на Украине будут набирать обороты?
— 17 июля 1944 года в Москве прошел «марш пленных», по улицам столицы прошагали более 50-ти тысяч бывших военнослужащих Вермахта.

 

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