— британский ракетный эсминец «Defender» на 3 километра вошел в территориальные воды России неподалеку от Севастополя. Судно покинуло акваторию только после предупредительной стрельбы сторожевого корабля и бомбометания самолета СУ-24М.

— почему после ухода военных США и НАТО из Афганистана в этой стране вновь подняла голову и активизируется очередная группировка боевиков?

— по каким схемам в Болгарии американские фонды щедро вознаграждают тех, кто выступает против Москвы, всего русского и усердно переписывает историю?

— Британия и Украина подписали меморандум о совместном строительстве боевых кораблей и развертывании военно-морских баз.

— почему неонацистская идеология и проект «АнтиРоссия» на Украине будут набирать обороты?

— 17 июля 1944 года в Москве прошел «марш пленных», по улицам столицы прошагали более 50-ти тысяч бывших военнослужащих Вермахта.

Смотрите онлайн Открытый эфир (24 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.