Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Павел Латушко (25 Июня 2021)
Опубликовано: 25 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр:
- Ася Рак, экономический обозреватель
- Алексей Дмитриевич Эрлих, врач-кардиолог ГКБ №29
- Живой гвоздь. Павел Павлович Латушко, Руководитель Народного антикризисного Управления, Член Президиума Координационного Совета
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