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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Павел Латушко 25.06.2021

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Утренний разворот 25.06.2021. Саша и Таня. Живой гвоздь - Павел Латушко
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Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Павел Латушко (25 Июня 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 25 Июня 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр: 

- Ася Рак, экономический обозреватель
- Алексей Дмитриевич Эрлих, врач-кардиолог ГКБ №29

- Живой гвоздь. Павел Павлович Латушко, Руководитель Народного антикризисного Управления, Член Президиума Координационного Совета

 

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