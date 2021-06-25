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Николай Стариков. Крым наш – провокации ИХ 25.06.2021

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Николай Стариков 25.06.2021. Крым наш – провокации ИХ
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Николай Стариков - Крым наш – провокации ИХ (25 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 25 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В  новом интервью ресурсу «Украина.РУ» рассказал, зачем британский эсминец нарушил морскую границу России.

Хронометраж:

- Москва / Лондон: две версии военно-морского инцидента у берегов Крыма; 
- Зачем Западу провокации против России? 
- Правильно ли Россия отреагировала на провокацию британского эсминца? 
- Кто является организатором провокации с британским эсминцем? 
- Чем опасны для России учения НАТО Sea Breeze в Черном море? 
- Почему невозможен союз России и Великобритании? 
- Какие санкции может ввести Россия против Великобритании в ответ на провокацию в Черном море?

23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу России. Россия выполнила ряд предупредительных выстрелов, а через 10 минут самолет СУ-24М сбросил в качестве предупреждения четыре осколочно-фугасные бомбы по маршруту следования эсминца. После чего «Дефендер» сменил курс и покинул российские территориальные воды.

 

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