В новом интервью ресурсу «Украина.РУ» рассказал, зачем британский эсминец нарушил морскую границу России.

Хронометраж:

- Москва / Лондон: две версии военно-морского инцидента у берегов Крыма;

- Зачем Западу провокации против России?

- Правильно ли Россия отреагировала на провокацию британского эсминца?

- Кто является организатором провокации с британским эсминцем?

- Чем опасны для России учения НАТО Sea Breeze в Черном море?

- Почему невозможен союз России и Великобритании?

- Какие санкции может ввести Россия против Великобритании в ответ на провокацию в Черном море?

23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу России. Россия выполнила ряд предупредительных выстрелов, а через 10 минут самолет СУ-24М сбросил в качестве предупреждения четыре осколочно-фугасные бомбы по маршруту следования эсминца. После чего «Дефендер» сменил курс и покинул российские территориальные воды.

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