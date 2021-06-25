Таймкоды:

Вступление

Как нам разобраться в информации о вакцинации?

Об успешной вакцинации Спутником V в Сан-Марино

Почему власти должны последовательно объяснять свои решения?

Ещё об одной причине недоверия населения властям

Смотрите онлайн Политическая Россия Принудительная вакцинация – вопросы и последствия (Николай Стариков) (25 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.