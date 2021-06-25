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Политическая Россия. Принудительная вакцинация – вопросы и последствия (Николай Стариков) 25.06.2021

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Политическая Россия 25.06.2021. Принудительная вакцинация – вопросы и последствия (Николай Стариков)
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Политическая Россия - Принудительная вакцинация – вопросы и последствия (Николай Стариков) (25 Июня 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 25 Июня 2021

Таймкоды:

Вступление
Как нам разобраться в информации о вакцинации? 
Об успешной вакцинации Спутником V в Сан-Марино
Почему власти должны последовательно объяснять свои решения?
Ещё об одной причине недоверия населения властям

 

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