Не прошло и недели после Женевской встречи, где Владимир Путин и Джо Байден обсудили стабилизацию отношений, как в Черном море случился крайне неприятный инцидент. В минувший вторник британский эсминец Defender на три километра углубился в российские территориальные воды в районе мыса Фиолент. Что это - случайность? Ошибка в навигации? Или очередная провокация Запада против России? Но кому понадобилось устраивать новый международный скандал? На связи со студией программы «Между тем» - заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ, академик РАН, секретарь Совета безопасности РФ в 1998-м году Андрей Кокошин

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