Бывшего главного редактора оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу, которых месяц назад задержали в Минске, перевели под домашний арест, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на их родителей.

Сапега находится в съемной квартире в Минске. По словам ее отчима Сергея Дудича, для семьи девушки это стало неожиданностью. «Мы находимся в шоке», — сказал Дудич.

Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский подтвердил Дождю эту информацию и рассказал, что у девушки есть возможность встречаться с родителями — накануне они обедали в ресторане, и Сапега была «не одна», а с человеком, который был «похож» на Протасевича.



Политик Илья Яшин сообщил, что его сняли с довыборов в Мосгордуму из-за поддержки Алексея Навального. Об этом Яшин написал в твиттере. В ролике в YouTube Яшин рассказал, что 24 июня пришел подавать документы для регистрации на довыборы, но председатель избиркома сразу выдал ему официальный отказ. В своем постановлении комиссия сослалась на «закон против ФБК*», запрещающий участвовать в выборах причастным к деятельности экстремистской организации.



*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

*Деятельность ФБК и штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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