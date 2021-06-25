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НАШ. Марафон. Лукашенко відпустив Протасевича. Стіна на Донбасі від Зеленського. Референдум 25.06.2021

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НАШ 25.06.2021. Марафон. Лукашенко відпустив Протасевича. Стіна на Донбасі від Зеленського. Референдум
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НАШ - Марафон. Лукашенко відпустив Протасевича. Стіна на Донбасі від Зеленського. Референдум (25 Июня 2021)

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Опубликовано: 25 Июня 2021

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— Марафон дня: Хто з сусідів Україні друг?
— Розмова Зеленського з Лукашенком. Вагнерівці
— Романа Протасевича та його дівчину відпустили під домашній арешт
— Стіна на Донбасі та референдум
— Нове інтерв’ю Зеленського
— Засідання РНБО

Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань, співголова Фонду енергетичних стратегій
— Вікторія Гриб, народний депутат України, позафракційний
— Олена Сотник, народний депутат України  VIII скл.
— Павло Кухта, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020), (керівник з політичних питань Київської школи економіки)

II ЧАСТИНА
— Юлія Гришина, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
— Валерій Димов, політолог

 

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Лукашенко відпустив Протасевича. Стіна на Донбасі від Зеленського. Референдум (25 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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