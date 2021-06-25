Марафон. "Тусовка" в Черном море. Приглашение Путина в ЕС

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— Марафон дня: Хто з сусідів Україні друг?

— Розмова Зеленського з Лукашенком. Вагнерівці

— Романа Протасевича та його дівчину відпустили під домашній арешт

— Стіна на Донбасі та референдум

— Нове інтерв’ю Зеленського

— Засідання РНБО

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань, співголова Фонду енергетичних стратегій

— Вікторія Гриб, народний депутат України, позафракційний

— Олена Сотник, народний депутат України VIII скл.

— Павло Кухта, перший заступник міністра розвитку економіки (2019-2020), (керівник з політичних питань Київської школи економіки)

II ЧАСТИНА

— Юлія Гришина, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

— Валерій Димов, політолог

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Лукашенко відпустив Протасевича. Стіна на Донбасі від Зеленського. Референдум (25 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.