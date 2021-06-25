Интересная информация, имеющая отношение к событиям в Новосибирске, появилась в открытом доступе. Те, кто опубликовал её, утверждают, что связанный с криминалом глава азербайджанской диаспоры Бабаев является бизнес-партнёром депутата Госдумы Дмитрия Савельева. И что именно он – федеральная «крыша» упомянутой диаспоры, старающаяся «отмазать» азербайджанских преступников от ответственности.

Смотрите онлайн Политическая Россия «Крыша» новосибирской азербайджанской диаспоры – депутат Госдумы (Руслан Осташко) (25 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.