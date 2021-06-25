Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. «Крыша» новосибирской азербайджанской диаспоры – депутат Госдумы (Руслан Осташко) 25.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 25.06.2021. «Крыша» новосибирской азербайджанской диаспоры – депутат Госдумы (Руслан Осташко)
25.06.2021 25.06.2021 24.06.2021 24.06.2021 24.06.2021 23.06.2021 23.06.2021 23.06.2021 22.06.2021 22.06.2021
Еще

Политическая Россия - «Крыша» новосибирской азербайджанской диаспоры – депутат Госдумы (Руслан Осташко) (25 Июня 2021)

14 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 25 Июня 2021

Интересная информация, имеющая отношение к событиям в Новосибирске, появилась в открытом доступе. Те, кто опубликовал её, утверждают, что связанный с криминалом глава азербайджанской диаспоры Бабаев является бизнес-партнёром депутата Госдумы Дмитрия Савельева. И что именно он – федеральная «крыша» упомянутой диаспоры, старающаяся «отмазать» азербайджанских преступников от ответственности.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия «Крыша» новосибирской азербайджанской диаспоры – депутат Госдумы (Руслан Осташко) (25 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Время покажет 25.06.2021Персонально ваш. Александр Архангельский 25.06.2021Политическая Россия. «Крыша» новосибирской азербайджанской диаспоры – депутат Госдумы (Руслан Осташко) 25.06.2021Армен Гаспарян. Напрасная радость Тихановской, закон против Зеленского и литовские убытки 25.06.2021Место встречи. Голая правда 25.06.2021НАШ. Марафон. Лукашенко відпустив Протасевича. Стіна на Донбасі від Зеленського. Референдум 25.06.2021Дождь. Протасевич и Сапега под домашним арестом. ЕС против саммита с Путиным. Яшина не допустили на выборы 25.06.2021От трёх до пяти 25.06.2021Сергей Михеев. Это очень опасная игра. В чём смысл скоординированной провокации англичан 25.06.2021Между тем. НАТО: опасные маневры 24.06.202160 минут. По горячим следам от 25.06.2021 25.06.2021Политическая Россия. Принудительная вакцинация – вопросы и последствия (Николай Стариков) 25.06.2021Железная логика 25.06.2021Анатолий Шарий. Извините, что на русском 25.06.2021Соловьёв LIVE. Бероев герой. Вы сошли с ума. Почему некоторые личности встали на защиту актера 25.06.2021

Все ток-шоу