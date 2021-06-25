Каждый новый день приносит удивительные новости! И речь не о внешней политике, а о решениях, которые принимают губернаторы некоторых регионов России. Вот только я собрался отправить своих маму и тёщу в Краснодарский край в славный город Анапа отдохнуть, как выясняется, что с 1 августа там могут счастливо отдыхать только вакинированные граждане.

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