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Николай Стариков. Принудительная вакцинация – Турция будет в выигрыше 25.06.2021

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Николай Стариков 25.06.2021. Принудительная вакцинация – Турция будет в выигрыше
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Николай Стариков - Принудительная вакцинация – Турция будет в выигрыше (25 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 25 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

Каждый новый день приносит удивительные новости! И речь не о внешней политике, а о решениях, которые принимают губернаторы некоторых регионов России. Вот только я собрался отправить своих маму и тёщу в Краснодарский край в славный город Анапа отдохнуть, как выясняется, что с 1 августа там могут счастливо отдыхать только вакинированные граждане.

 

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