В этом выпуске:

- Вслед за индийской Дельтой до России добрался штамм Дельта-плюс;

- Европа не договорилась договариваться с Путиным;

- В Германии арестовали российского ученого Нагаева, работавшего в университете Аугсбурга;

- На борту вошедшего в российские воды Дефендера находились замминистра оброны Украины и британский министр оборонных закупок;

- Минюст США арестовал 33 интернет-сайта, принадлежавших иранскому государственному телевидению и 3 сайта Хезболлы;

- В России сжимается ювелирная отрасль;

- Газпром переезжает в Питер;

- На месте завода авиадвигателей имени Чернышева появится жилой квартал;

- Из Афганистана началось бегство представителей прежней власти;

- Американский Федрезерв пытается успокоить опавшие рынки;

- Сотрудники французской энергетической компании EDF вновь вышли на акции протеста против ее приватизации и разделения.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Новый штамм. Газпром переезжает. Афганский синдром. Галопом по Европам (25 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.