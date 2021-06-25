Константин Сёмин - Новый штамм. Газпром переезжает. Афганский синдром. Галопом по Европам (25 Июня 2021)
Опубликовано: 25 Июня 2021
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В этом выпуске:
- Вслед за индийской Дельтой до России добрался штамм Дельта-плюс;
- Европа не договорилась договариваться с Путиным;
- В Германии арестовали российского ученого Нагаева, работавшего в университете Аугсбурга;
- На борту вошедшего в российские воды Дефендера находились замминистра оброны Украины и британский министр оборонных закупок;
- Минюст США арестовал 33 интернет-сайта, принадлежавших иранскому государственному телевидению и 3 сайта Хезболлы;
- В России сжимается ювелирная отрасль;
- Газпром переезжает в Питер;
- На месте завода авиадвигателей имени Чернышева появится жилой квартал;
- Из Афганистана началось бегство представителей прежней власти;
- Американский Федрезерв пытается успокоить опавшие рынки;
- Сотрудники французской энергетической компании EDF вновь вышли на акции протеста против ее приватизации и разделения.
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