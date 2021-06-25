Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждые несчастные несчастливы по своему. Примерно три из десяти супружеских пар разводятся в течении первого же года совместной жизни. Склоки, упреки, бытовуха, еще в народе это называют не сошлись характерами. И хорошо если удается растаться по-людски. Но ведь не редко между вчерашними возлюбленными вспыхивает полномасштабная война со страшными актами мести.

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