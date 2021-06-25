В центре событий с Анной Прохоровой (25 Июня 2021)
Опубликовано: 25 Июня 2021
Ведущие: Анна Прохорова
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Россия окрашивается в красный, в десятках регионов кривая заболеваемости стремится к максимумам, только за прошлую неделю показатель по стране вырос на 30 процентов. Опасные британский и индийский штаммы свирепствуют в столице и крупнейших городах РФ. Самые жесткие меры приняли в Бурятии, ввели там очередной локдаун.
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