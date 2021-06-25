Царьград. Главное. Обязательная вакцинация на грани увольнения: за и против 21.06.2021

Россия до начала июня полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил глава Минфина А.Силуанов. С июля структура ФНБ должна выглядеть так: доллар 0% (ранее 35%), евро 40% (ранее 35%), юань 30% (ранее 15%), британский фунт 5% (ранее 10%), йена 5% (без изменений). Также впервые в структуре ФНБ появится золото - 20%. Однако глава ЦБ Э.Набиуллина заявила, что данный процесс не коснется ЗВР страны, где более $600 млрд. Дуализм? Провокация? Игра в пользу валютных спекулянтов? Что в реальности?

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