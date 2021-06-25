Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Царьград. Главное. Катасонов о резонансных заявлениях ЦБ и Минфина: кто лукавит с долларом, золотом и рублем 25.06.2021

  1. Главная
  2. Царьград
  3. Царьград. Главное
Царьград. Главное 25.06.2021. Катасонов о резонансных заявлениях ЦБ и Минфина: кто лукавит с долларом, золотом и рублем
25.06.2021 24.06.2021 23.06.2021 22.06.2021 21.06.2021 18.06.2021 17.06.2021 16.06.2021 15.06.2021 11.06.2021
Еще

Царьград. Главное - Катасонов о резонансных заявлениях ЦБ и Минфина: кто лукавит с долларом, золотом и рублем (25 Июня 2021)

21 просмотр
1
0
Поделиться
Царьград. Главное
Царьград. Главное
Подписаться

Опубликовано: 25 Июня 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Россия до начала июня полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил глава Минфина А.Силуанов. С июля структура ФНБ должна выглядеть так: доллар 0% (ранее 35%), евро 40% (ранее 35%), юань 30% (ранее 15%), британский фунт 5% (ранее 10%), йена 5% (без изменений). Также впервые в структуре ФНБ появится золото - 20%. Однако глава ЦБ Э.Набиуллина заявила, что данный процесс не коснется ЗВР страны, где более $600 млрд. Дуализм? Провокация? Игра в пользу валютных спекулянтов? Что в реальности?

 

Смотрите онлайн Царьград. Главное Катасонов о резонансных заявлениях ЦБ и Минфина: кто лукавит с долларом, золотом и рублем (25 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Открытый эфир. Борьба с COVID в России и британская провокация в Крыму 25.06.2021Время покажет. Спорные воды Крыма 25.06.2021Время покажет. На курорт с прививкой 25.06.2021Вести в 20:00 25.06.2021Звезда LIVE. Такая игра. Boris, ti ne prav 25.06.2021Дождь. Иск Навального отклонен. Как оппозицию не пускают на выборы. Получит ли «Спутник V» одобрение в ЕС 25.06.2021Царьград. Главное. Катасонов о резонансных заявлениях ЦБ и Минфина: кто лукавит с долларом, золотом и рублем 25.06.2021Своя правда. Жесткий демарш 25.06.2021В центре событий 25.06.2021Человек и закон 25.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Противостояние" 25.06.2021Особое мнение. Кирилл Рогов 25.06.2021Стратегия с Анной Шафран 25.06.2021Константин Сёмин. Новый штамм. Газпром переезжает. Афганский синдром. Галопом по Европам 25.06.2021НАШ. Пятница. Вечер. ЕС против Путина и за Украину 25.06.2021

Все ток-шоу