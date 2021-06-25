Телеканал Дождь - Иск Навального отклонен. Как оппозицию не пускают на выборы. Получит ли «Спутник V» одобрение в ЕС (25 Июня 2021)
Опубликовано: 25 Июня 2021
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Суд отклонил иск Навального к СИЗО о снятии с учета как склонного к побегу.
Муниципального депутата Илью Яшина не допустили до выборов в Московскую городскую думу, признав «лицом, причастным к экстремистской деятельности» из-за поддержки Алексея Навального.
Премьер Италии допустил, что «Спутник V» никогда не получит одобрения ЕС.
*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
*Деятельность ФБК и штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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