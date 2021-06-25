Новые санкции против Беларуси. Дефицит «Спутника V» в Екб. Курорты Краснодара закроют для непривитых

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Протасевич и Сапега под домашним арестом. ЕС против саммита с Путиным. Яшина не допустили на выборы

Суд отклонил иск Навального к СИЗО о снятии с учета как склонного к побегу.

Муниципального депутата Илью Яшина не допустили до выборов в Московскую городскую думу, признав «лицом, причастным к экстремистской деятельности» из-за поддержки Алексея Навального.

Премьер Италии допустил, что «Спутник V» никогда не получит одобрения ЕС.

*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

*Деятельность ФБК и штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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